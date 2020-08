Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Australie ne s'opposera pas au rachat par Alstom de Bombardier Transport Reuters • 20/08/2020 à 06:38









L'AUSTRALIE NE S'OPPOSERA PAS AU RACHAT PAR ALSTOM DE BOMBARDIER TRANSPORT (Reuters) - La commission australienne de la concurrence et du consommateur (ACCC) a annoncé jeudi qu'elle ne s'opposerait pas au rachat par Alstom de la division ferroviaire de Bombardier. Dans un communiqué, elle indique que l'enquête qu'elle a menée s'est focalisée sur les potentiels effets de cette opération sur le marché australien du matériel roulant, sur lequel Alstom et Bombardier Transport sont très présents. "Nous avons décidé de ne pas nous opposer à cette acquisition car nous avons constaté que des offres d'autres fournisseurs actuels et potentiels, avec une forte présence mondiale, maintiendraient une tension concurrentielles pour les appels d'offres de futurs projets ferroviaires", a déclaré le président de l'ACCC, Rod Sims, sur le site de la commission. (Jean Terzian)

