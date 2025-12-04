L'Australie déclare que le monde entier suivra l'interdiction des médias sociaux alors que Meta commence à bloquer les adolescents

L'autorité australienne de régulation de l'internet a déclaré qu'une interdiction des médias sociaux pour les adolescents serait le premier domino à tomber dans le cadre d'une initiative mondiale visant à contrôler les Big Tech , alors qu'Instagram, Facebook et Threads de Meta ont commencé à bloquer des centaines de milliers de comptes avant une date limite fixée à la semaine prochaine.

Julie Inman Grant, commissaire à l'e-sécurité, a déclaré qu'elle s'était d'abord inquiétée de l'approche "brutale" consistant à bloquer l'accès des moins de 16 ans aux médias sociaux, mais qu'elle avait fini par l'accepter après que les changements réglementaires progressifs n'avaient pas été suffisamment efficaces.

"Nous avons atteint un point de basculement", a déclaré Mme Inman Grant jeudi lors du Dialogue de Sydney, un sommet sur la sécurité.

"Nos données sont la monnaie qui alimente ces entreprises, et il y a ces caractéristiques de conception puissantes, nuisibles et trompeuses contre lesquelles même les adultes sont impuissants à lutter. Quelles sont les chances de nos enfants? Les gouvernements du monde entier observent l'entrée en vigueur de la loi australienne le 10 décembre, et "j'ai toujours dit qu'il s'agissait du premier domino, c'est pourquoi ils ont reculé", a-t-elle ajouté, en faisant référence aux plateformes. Après plus d'un an de campagne contre l'interdiction, passible d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars), les plateformes appartenant à Meta META.O , TikTok, Snap's SNAP.N Snapchat et YouTube GOOGL.O d'Alphabet ont déclaré qu'elles se conformeraient à la loi . Selon eSafety, 96 % des adolescents australiens de moins de 16 ans, soit plus d'un million sur les 27 millions d'habitants que compte le pays, ont un compte sur les médias sociaux.

Bien que la loi entre en vigueur le 10 décembre, Instagram, Facebook et Threads de Meta META.O ont commencé à désactiver des comptes à partir de jeudi, selon des captures d'écran vues par Reuters.

La plupart des autres plateformes concernées ont commencé à contacter les utilisateurs mineurs en leur conseillant de télécharger leurs photos et leurs contacts et en leur proposant de supprimer leurs comptes ou de les geler jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans.

"C'est une bonne chose et je suis heureuse que les parents ne soient plus sous pression, car les conséquences sur la santé mentale sont nombreuses", a déclaré Jennifer Jennison, une mère de famille de Sydney.

"Cela permet à mes enfants de faire une pause après l'école, de se reposer et de passer du temps en famille

