L'Australie conseille à ses ressortissants de ne pas se rendre à Hong Kong

SYDNEY, 9 juillet (Reuters) - L'Australie a conseillé jeudi à ses citoyens de ne pas se rendre à Hong Kong et prévenu ses ressortissants résidant dans la région administrative spéciale qu'ils faisaient face à "un risque accru de détention", leur demandant de reconsidérer la nécessité pour eux de rester sur place. Dans une note de voyage, le gouvernement australien déclare que la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong pouvait avoir une interprétation très large et que les Australiens pourraient risque d'être déportés en Chine continentale pour des poursuites judiciaires. Il souligne dans le document que l'étendue de la nouvelle loi sécurité et la manière dont elle sera appliquée ne sont pas encore claires. L'Australie avait prévenu mardi ses citoyens qu'ils risquaient d'être victimes d'arrestations arbitraires en Chine, dans un climat de tensions croissantes entre les deux pays. (Renju Jose; version française Jean Terzian)

