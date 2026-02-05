L'augmentation des investissements d'Alphabet s'explique par la force de l'IA, mais pas par sa tension

5 février - ** Alphabet GOOGL.O a déclaré mercredi que ses dépenses d'investissement pourraient doubler cette année, marquant une nouvelle augmentation agressive des dépenses alors que la société mère Google augmente ses investissements pour atténuer les contraintes de capacité de calcul et avancer dans la course à l'intelligence artificielle.

** Actions en baisse de 2,6 % avant la mise sur le marché

LES VENTS CONTRAIRES DE L'AI

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $330) déclare que l'accélération de l'engagement à multiples facettes, de la monétisation et de l'investissement en capital de GOOGL est un indicateur que les principales sociétés à grande échelle avec le plus de données, de portée et de capacité/volonté d'investir voient les avantages de leurs "volants d'inertie"

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $395) déclare que le doublement des dépenses d'investissement d'une année sur l'autre provient d'une position de force et que l'IA aide Google à étendre sa couverture publicitaire

** Jefferies ("buy", PT: $400) indique que le doublement des dépenses d'investissement reflète l'augmentation de l'IA et de l'informatique dématérialisée

** Pivotal Research ("buy", PT: $420) dit qu'Alphabet appuie à juste titre sur son avantage vertical massif, en tirant parti de sa pile propriétaire TPU/Axion (ses puces d'IA personnalisées) pour prendre des parts de marché et consolider Gemini en tant que plateforme d'IA dominante sur plus de 5 milliards de combinés