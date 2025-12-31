L'augmentation de la demande d'électricité et l'essor de l'IA font exploser les services publics américains en 2025

31 décembre - ** Les actions des entreprises américaines de services publics se redressent en 2025 en raison de la hausse de la demande d'énergie pour l'expansion des centres de données liée aux besoins croissants en matière d'intelligence artificielle

** GE Vernova GEV.N a augmenté d'environ 100% depuis le début de l'année et Constellation Energy CEG.O a gagné 59,6% depuis le début de l'année

** Début décembre, NextEra Energy NEE.N a élargi son partenariat avec Google GOOGL.O d'Alphabet pour développer de nouvelles sources d'énergie pour les activités américaines de Google et a accepté séparément de redémarrer une centrale nucléaire de l'Iowa fermée il y a cinq ans

** Les géants de la technologie, dont Google, Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont déjà conclu des accords pour s'approvisionner en énergie à partir de technologies nucléaires de nouvelle génération, telles que la fusion et les petits réacteurs modulaires

** Les analystes de la Banque Scotia s'attendent à une nouvelle année de rendements solides en 2026, en particulier pour les actions du secteur de l'énergie et les services publics américains ayant une exposition significative aux centres de données

** "Nous soulignons également que, bien que la surperformance par rapport à un marché haussier et à risque soit peu probable, les services publics offrent une capacité de défense unique qui fournit une couverture contre un ralentissement potentiel que d'autres secteurs axés sur l'IA n'ont pas" - Scotiabank

** Les actions de NEE ont augmenté de 12,3 % depuis le début de l'année, celles d'Evergy EVRG.O de 18,9 % depuis le début de l'année, celles d'American Electric AEP.O de 25,7 % depuis le début de l'année et celles d'Eversource Energy ES.N de 17,6 % depuis le début de l'année