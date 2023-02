L’augmentation de capital par émission d’ABSA de CBI pour accélérer le développement d’AlphaVerse dans l’univers du football a été entièrement souscrite

Le montant final brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) avec maintien du DPS par émission d’actions nouvelles assorties de bon de souscription d’actions s’élève à 4 891 749,60 euros et se traduit par l’émission de 6 114 687 actions nouvelles, pouvant être porté à 7 745 270,20 euros en cas d’exercice en cas d’exercice intégral, d’ici au 31 mars 2024, des 2 038 229 bons de souscription d’action (BSA).

Ker Ventures, actionnaire principal de CBI, a souscrit à hauteur de 2 966 612,40 euros et détient environ 91,07% du capital de CBI.

Élargissement du flottant qui s'élève, sur une base non diluée, à 24 308 504,47 euros, soit 20 670 497 actions représentant environ 8,25% du capital, contre respectivement 18 081 435,24 euros, 18 264 076 actions et 7,47% du capital la veille de l’annonce de l’opération.

La dilution totale est de 2,50% du capital existant avant exercice des BSA et de 3,33% en cas d’exercice de la totalité des BSA.

Le règlement-livraison interviendra ce 9 février 2023 et les premières cotations des actions nouvelles et des BSA interviendront également le 9 février 2023.

Le produit net de la levée de fonds sera alloué en priorité au développement d’AlphaVerse, le métaverse de CBI, en particulier dans l’univers des mondes digitaux dédiés au football, développés pour le compte de clubs de premier plan.