L’atterrissage en douceur aux Etats-Unis se confirme

Croissance de l'économie américaine, trajectoire de l'inflation aux Etats-Unis en baisse, assouplissement de la politique monétaire en Europe et au Royaume-Uni… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La croissance du PIB réel américain (corrigé de l'inflation) pour le 3e trimestre a été supérieure aux attentes, à 2,8 %, grâce à une forte consommation. Ce chiffre est légèrement inférieur à la croissance du 2e trimestre. Selon nous, les arguments en faveur d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine sont toujours d'actualité.

Les marchés du travail ralentissent progressivement, ce qui pourrait avoir un impact sur les salaires et donc sur la consommation. Les dépenses publiques constituent un autre facteur important pour la croissance future des États-Unis.

Les prévisions concernant les dépenses publiques et les déficits budgétaires (excédent des revenus sur les dépenses) ont déjà entraîné de fortes variations des rendements obligataires. En outre, la combinaison de la politique monétaire, de la croissance économique et de l'inflation pourrait influencer les rendements aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Royaume-Uni.

Nous pensons que si l'inflation continue de baisser, les banques centrales pourraient assouplir leurs politiques monétaires, ce qui pourrait être favorable aux obligations dans certaines régions du monde.

