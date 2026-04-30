L'attention de Trump se tourne vers Intel, dont la forte progression en avril éclipse celle de ses concurrents du secteur des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril -

** L'action Intel INTC.O progresse de 3 % à 97,58 dollars avant l'ouverture, en passe de clôturer le mois d'avril avec une hausse mensuelle record en pourcentage

** Le président américain Donald Trump a souligné la hausse du titre dans un message publié mercredi sur les réseaux sociaux

** Le fabricant de puces a déclaré la semaine dernière que la forte demande des fournisseurs de services d'IA l'avait conduit à vendre des puces précédemment passées en perte au premier trimestre, contribuant ainsi à faire grimper son action au-delà de son pic de l'ère dot-com en 2000

** INTC affiche une hausse de 114 % depuis le début du mois d'avril — la plus forte parmi tous les composants de l'indice des puces de Philadelphie .SOX , qui a progressé de 35,4 % depuis le début du mois

** À la dernière clôture, Intel était valorisé à 476 milliards de dollars, se rapprochant de son concurrent AMD

AMD.O , dont la valorisation s'élève à environ 550 milliards de dollars et qui occupe la première place depuis trois ans