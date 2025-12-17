L'attaque d'un drone ukrainien à Krasnodar, en Russie, fait deux blessés, selon les autorités régionales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une attaque de drone ukrainien a blessé deux personnes, endommagé plusieurs maisons et coupé l'électricité dans certaines parties de la région russe de Krasnodar, ont déclaré les autorités régionales mercredi.

Les blessés ont été hospitalisés, ont indiqué les autorités de cette région du sud de la Russie sur l'application de messagerie Telegram.