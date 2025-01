L'assureur Travelers dépasse ses estimations de bénéfices

(AOF) - Travelers a fait état d'une hausse plus forte qu'attendue de son bénéfice au titre de son quatrième trimestre malgré le poids des catastrophes naturelles. Le revenu de base de Travelers, a augmenté pour atteindre 2,13 milliards de dollars, soit 9,15 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 31 décembre 2024. Ce chiffre est à comparer aux 1,63 milliard de dollars, soit 7,01 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. Les analystes ciblaient un bénéfice trimestriel de 6,63 dollars par action.

Les primes nettes émises ont augmenté de 7% au cours du trimestre pour atteindre 10,74 milliards de dollars et ont atteint le chiffre record de 43,36 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2024.

Les pertes liées aux catastrophes, nettes de réassurance, ont atteint 175 millions de dollars pour Travelers, contre 125 millions de dollars l'année précédente, en raison de l'ouragan Milton et de l'ouragan Hélène.

AOF - EN SAVOIR PLUS