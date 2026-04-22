L'assureur santé Elevance revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la maîtrise des coûts médicaux

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* Elevance relève ses prévisions de bénéfices en raison d'une meilleure lisibilité des coûts médicaux

* L'assureur accumule 935 millions de dollars pour la sanction de la CMS

* Le ratio des pertes médicales de 86,8% est inférieur à l'estimation des analystes

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 4-5, les actions au paragraphe 6) par Sneha S K et Sriparna Roy

Elevance Health ELV.N a dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices trimestriels et a augmenté ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, affirmant qu'elle a plus de clarté sur les coûts médicaux pour le reste de l'année, s'appuyant sur ses efforts pour les maîtriser.

L'augmentation de la demande de soins de santé dans le cadre des plans soutenus par le gouvernement a fait grimper les coûts médicaux pour le secteur de l'assurance maladie. Pour s'adapter, Elevance s'est retirée des marchés où ses programmes Medicare Advantage pour les personnes âgées n'ont pas obtenu les résultats escomptés.

La société, qui mise davantage sur les plans commerciaux et Medicaid pour les Américains à faible revenu, a déclaré un ratio de pertes médicales de 86,8 % pour le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à ce que le ratio, qui est le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, soit de 87,01%, selon les données compilées par LSEG.

Elevance a établi un cadre solide et prudent pour l'année, a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor.

Les investisseurs s'attendaient en grande partie à un dépassement des prévisions de bénéfices, de sorte que la réaction boursière pourrait être modérée, mais la perspective pour 2026 reste attrayante, a déclaré Mme James.

Ses actions étaient en hausse de 1,5 % à 333 dollars dans les échanges de pré-marché.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 d'au moins 26,75 dollars par action, contre au moins 25,50 dollars prévus précédemment et 25,73 dollars estimés par les analystes.

Elevance avait précédemment déclaré qu'elle considérait 2026 comme une année "d'exécution et de repositionnement", car elle s'attend à retrouver une croissance du bénéfice ajusté d'au moins 12 % en 2027.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 12,58 dollars par action au premier trimestre, dépassant les estimations de 10,82 dollars. Il comprend environ 1 dollar par action de revenus d'investissement nets non récurrents.

"Nos résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes, reflétant la solidité des activités sous-jacentes et l'amélioration de la sinistralité", a déclaré Gail Boudreaux, directrice générale de l'entreprise.

Ces résultats positifs interviennent alors même que les changements de politique aux États-Unis ont intensifié la pression sur les régimes Medicaid. Lorsque les États ont redéfini l'éligibilité à Medicaid, de nombreux membres en bonne santé ont quitté les listes, laissant une population plus malade avec des besoins médicaux plus importants. Le resserrement du financement des États et les changements apportés aux règles de travail de Medicaid ont ajouté à la pression .

Elevance a enregistré une provision de 935 millions de dollars liée à un avis de sanction des Centers for Medicare & Medicaid Services, ce qui, selon les analystes, correspond aux attentes des investisseurs.