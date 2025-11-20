L'assureur floridien American Integrity s'effondre à la suite de l'offre secondaire de son principal actionnaire et directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 novembre -
** Les actions d' Insurance AII.N ont baissé de 5,8 % à 19,56 $ au début de jeudi après l'émission secondaire de 60 millions de dollars
** Les actions d'AII chutent pour la quatrième séance consécutive et affichent une perte hebdomadaire de ~21%
**
** AII, qui a environ 19,6 millions d'actions en circulation, est entrée en bourse le 8 mai après une introduction en bourse d'environ 6,9 millions d'actions au prix de 16 dollars
** KBW, Piper Sandler et William Blair sont les teneurs de livres actifs pour l'offre secondaire, rejoints par les teneurs de livres passifs Citizens Capital Markets et Raymond James
** 5 des 6 analystes couvrant AII évaluent l'action à "strong buy" ou "buy", 1 à "hold", leur PT médian est de $27.50, par LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer