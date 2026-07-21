L'assureur Chubb affiche un bénéfice en hausse au deuxième trimestre grâce à la bonne tenue de ses activités de souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur IARD Chubb CB.BN a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à de solides performances en matière de souscription et à de bons rendements sur ses placements.

La demande d'assurance est restée soutenue au cours du trimestre clos le 30 juin, les particuliers et les entreprises cherchant à se prémunir contre d'importantes pertes imprévues liées aux catastrophes naturelles, aux cyberattaques et à d'autres risques.

Voici quelques détails:

* Le résultat net des placements avant impôts a progressé de12,3 % sur un an, pour atteindre 1,76 milliard de dollars au cours du trimestre.

* Les primes nettes émises de Chubb dans le secteur mondial de l'assurance dommages (P&C), hors agriculture, ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 11,99 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Les pertes liées aux catastrophes se sont élevées à 475 millions de dollars avant impôts, contre 630 millions de dollars un an plus tôt.

* Le résultat d’exploitation de base du deuxième trimestre s’est établi à 2,84 milliards de dollars, soit 7,26 dollars par action, contre 2,48 milliards de dollars, soit 6,14 dollars par action, un an plus tôt.

* La branche d’assurance IARD de Chubb a affiché un ratio combiné de 83,8 % au cours du trimestre, contre 85,6 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.