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L'assureur AIG dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une activité de souscription solide
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 23:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un dirigeant au paragraphe 4, d'informations sur les actions au paragraphe 5, ainsi que de graphiques sur l'évolution du cours de l'action et les bénéfices trimestriels) par Manya Saini

Le géant de l'assurance AIG AIG.N a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, les solides gains de souscription ayant contribué à amortir la hausse des sinistres liés aux catastrophes naturelles.

Les assureurs ont connu un premier semestre favorable, la hausse des primes et une souscription rigoureuse leur ayant permis d’être mieux armés pour faire face aux pertes liées aux catastrophes.

“Ces solides résultats trimestriels démontrent notre capacité à obtenir de bonnes performances sur le marché actuel, qui est passé d’une longue phase de hausse généralisée des tarifs à un environnement plus sélectif”, a déclaré Eric Andersen, le directeur général nouvellement nommé.

“L'étendue de notre expertise en matière de souscription et la diversité de notre portefeuille mondial restent des avantages concurrentiels importants.”

L'action AIG a clôturé en hausse de 1,6 % lors des négociations après la clôture, à l'annonce des résultats.

Les primes nettes émises par AIG dans le secteur de l’assurance générale ont bondi de 9 % pour atteindre 7,5 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, tandis que le résultat technique a grimpé de 10 % à 686 millions de dollars.

Le total des charges liées aux catastrophes s’est élevé à 210 millions de dollars au cours du trimestre, dont 75 millions liés au conflit au Moyen-Orient, contre 170 millions au même trimestre de l’année précédente.

Les sinistres liés aux catastrophes constituent l’une des composantes les plus volatiles des résultats des assureurs. Les demandes d’indemnisation peuvent exploser à la suite d’un seul événement majeur, tandis que les périodes plus calmes favorisent généralement les bénéfices techniques.

Le ratio combiné ajusté de l’assurance dommages sur l’année d’accident — un indicateur de la performance technique — s’est établi à 88,1 % au cours du trimestre, soit une amélioration de 30 points de base par rapport à l’année précédente. Un ratio inférieur à 100 signifie que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

Le bénéfice ajusté après impôts a progressé de 10 % pour atteindre 2 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant largement les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 1,92 dollar, selon les estimations compilées par LSEG.

AIG, l’un des plus grands assureurs commerciaux au monde, a déclaré avoir restitué 904 millions de dollars de capital à ses actionnaires au cours du deuxième trimestre.

Le mois dernier, le géant de l’assurance dommages Travelers

TRV.N a également largement dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles et à des revenus d’investissement solides.

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