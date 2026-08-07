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L'assureur Aflac n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la hausse du dollar
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 00:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur santé et vie Aflac AFL.N n'a pas atteint jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisé par un dollar plus fort ainsi que par les difficultés rencontrées par sa filiale japonaise.

La société a publié un bénéfice ajusté de 1,75 dollar par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,77 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Voici plus de détails:

* La baisse du taux de change yen/dollar a eu un impact négatif de 5 cents sur le bénéfice ajusté, a indiqué la société.

* La société, dont le siège se trouve à Columbus, en Géorgie, a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation des analystes de 4,16 milliards de dollars.

* Aflac propose des contrats d’assurance accident et pour animaux de compagnie par l’intermédiaire de ses filiales aux États-Unis et au Japon.

* Elle propose également des assurances complémentaires destinées à couvrir les frais à la charge de l'assuré, notamment des garanties spécialisées pour les maladies graves, les soins dentaires et les soins ophtalmologiques.

* Les primes nettes trimestrielles encaissées par sa filiale japonaise ont reculé de 12,7 % pour s’établir à 1,5 milliard de dollars.

* La filiale américaine de la société a enregistré des primes nettes de 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente.

* Le chiffre d'affaires d'Aflac aux États-Unis a progressé de 2,6 % au cours du trimestre pour atteindre 349 millions de dollars, grâce principalement aux ventes de produits collectifs facultatifs et de produits dentaires et ophtalmologiques en réseau.

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