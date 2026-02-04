 Aller au contenu principal
L'assureur Aflac dépasse les estimations de revenus trimestriels grâce à une augmentation constante des primes aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur vie et santé Aflac AFL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mercredi, aidé par des primes plus élevées dans sa division américaine.

Il a déclaré un revenu total de 4,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 4,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Aflac propose des régimes d'assurance accidents et animaux par l'intermédiaire de ses unités aux États-Unis et au Japon.

En outre, elle propose des assurances complémentaires pour aider à couvrir les dépenses personnelles, y compris des couvertures spécialisées pour les maladies graves, les soins dentaires et les besoins ophtalmologiques.

Sur une base ajustée, le bénéfice pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 1,57 dollar par action, soit moins que l'estimation de 1,69 dollar par action.

La société basée à Columbus a déclaré que les revenus d'investissement variables étaient inférieurs de 12 millions de dollars à ses prévisions de rendement à long terme, ce qui a pesé sur les résultats trimestriels.

En décembre, Aflac a déclaré que les données personnelles d'environ 22,65 millions de personnes ont été compromises lors d'une brèche de sécurité survenue en juin 2025 dans ses activités américaines, une attaque que l'assureur a attribuée à un "groupe cybercriminel sophistiqué".

L'unité américaine de la société a gagné des primes nettes de 1,5 milliard de dollars pour le trimestre déclaré, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente.

Les ventes d'Aflac aux États-Unis ont augmenté de 3,1 % au cours du trimestre pour atteindre 551 millions de dollars, principalement grâce aux ventes de produits volontaires de groupe.

Les ventes trimestrielles au Japon ont augmenté de 15,7 %, grâce à une forte demande pour le nouveau produit d'assurance contre le cancer, Miraito, a déclaré la société.

