L'ASSUREUR AEGON VA VENDRE SES ACTIVITÉS D'EUROPE CENTRALE POUR LEVER DU CASH BANGALORE (Reuters) - L'assureur néerlandais Aegon a annoncé dimanche son intention de vendre ses activités en Europe centrale et orientale à Vienna Insurance Group pour 830 millions d'euros afin de lever du cash pour faire face à la crise du coronavirus. Aegon a fait état d'un accord pour céder ses activités d'assurance, de retraite et de gestion d'actifs en Hongrie, Pologne, Roumanie et Turquie L'opération doit être finalisée au second semestre 2021. "Elle simplifiera le profil d'Aegeon et renforcer notre bilan", a dit le directeur général de l'assureur, Lard Friese, cité dans un communiqué. Le groupe a souffert d'une chute de 30% de son bénéfice imposables sous-jacent au premier semestre à cause d'une hausse de la mortalité et d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, d'où il tire les deux-tiers de ses revenus. (Radhika Anilkumar, version française Gilles Guillaume)

Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam -1.55% VIENNA INSUR GR LSE Intl -1.04%