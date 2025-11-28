 Aller au contenu principal
L'assurance vie a connu une solide collecte en octobre
information fournie par AOF 28/11/2025 à 15:26

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 5,1 milliards d'euros le mois dernier, en forte hausse de 2 milliards d'euros par rapport à octobre 2024, a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s'élève à 4 milliards d'euros pour les supports en unités de compte et à 1,1 milliard d'euros pour les supports en euros. Depuis le début de l'année, l'assurance vie a attiré 44,7 milliards d'euros, en progression de 21 milliards par rapport aux 10 premiers mois de 2024. Cette collecte concerne principalement les supports en UC (36,1 milliards d'euros).

Elle s'élève à 8,6 milliards pour les supports en euros.

L'encours a atteint 2 100 milliards d'euros à fin octobre 2025, en hausse de 6,5 % sur un an.

En novembre 2025, la collecte des PER assurantiels s'élève à 1,056 milliard d'euros, en hausse de 11%. A la fin du mois dernier, les PER assurantiels comptabilisaient 7,7 millions d'assurés pour un encours de 105,1 milliards d'euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

