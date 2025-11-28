L'assurance vie a connu une solide collecte en octobre

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 5,1 milliards d'euros le mois dernier, en forte hausse de 2 milliards d'euros par rapport à octobre 2024, a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s'élève à 4 milliards d'euros pour les supports en unités de compte et à 1,1 milliard d'euros pour les supports en euros. Depuis le début de l'année, l'assurance vie a attiré 44,7 milliards d'euros, en progression de 21 milliards par rapport aux 10 premiers mois de 2024. Cette collecte concerne principalement les supports en UC (36,1 milliards d'euros).

Elle s'élève à 8,6 milliards pour les supports en euros.

L'encours a atteint 2 100 milliards d'euros à fin octobre 2025, en hausse de 6,5 % sur un an.

En novembre 2025, la collecte des PER assurantiels s'élève à 1,056 milliard d'euros, en hausse de 11%. A la fin du mois dernier, les PER assurantiels comptabilisaient 7,7 millions d'assurés pour un encours de 105,1 milliards d'euros.