L'assurance vie a connu un mois de juillet favorable
29/08/2025

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 4,1 milliards d’euros le mois dernier, soit plus du double de celle de juillet 2024 (1,8 milliard d’euros), a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s’élève à 3,5 milliards d’euros pour les supports en unités de compte et à 0,7 milliard d’euros pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, l’assurance vie a attiré 30,7 milliards d’euros, contre seulement 13,2 milliards d’euros sur les 7 premiers mois de 2024. Cette collecte concerne principalement les supports en UC (+27,2 milliards d’euros).

L'encours a atteint 2 057 milliards d'euros à fin juillet 2025, en hausse de 5 % sur un an.

En juillet 2025, la collecte des PER assurantiels s'élève à 609 millions d'euros, en repli de 8 %. A la fin du mois dernier, les PER assurantiels comptabilisent 7,5 millions d'assurés pour un encours de 103,1 milliards d'euros.

