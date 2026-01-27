 Aller au contenu principal
L'assurance-maladie américaine désigne les médicaments d'Eli Lilly, de Pfizer et d'AbbVie pour les prochaines négociations sur les prix de l'assurance-maladie
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont désigné mardi un nouveau groupe de médicaments de marque de grandes sociétés pharmaceutiques, dont Eli Lilly

LLY.N , Pfizer PFE.N et AbbVie ABBV.N , pour le troisième cycle du Medicare Drug Price Negotiation Program, y compris les premiers produits remboursés dans le cadre du Medicare Part B.

Valeurs associées

ABBVIE
223,910 USD NYSE +1,48%
ELI LILLY & CO
1 038,310 USD NYSE -2,31%
PFIZER
26,485 USD NYSE +2,36%
