L'assurance-maladie américaine désigne les médicaments d'Eli Lilly, de Pfizer et d'AbbVie pour les prochaines négociations sur les prix de l'assurance-maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont désigné mardi un nouveau groupe de médicaments de marque de grandes sociétés pharmaceutiques, dont Eli Lilly

LLY.N , Pfizer PFE.N et AbbVie ABBV.N , pour le troisième cycle du Medicare Drug Price Negotiation Program, y compris les premiers produits remboursés dans le cadre du Medicare Part B.