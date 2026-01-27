L'assurance-maladie américaine désigne les médicaments d'Eli Lilly, de Pfizer et d'AbbVie pour les prochaines négociations sur les prix de l'assurance-maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont désigné mardi un nouveau groupe de médicaments de marque de grandes sociétés pharmaceutiques, dont Eli Lilly
LLY.N , Pfizer PFE.N et AbbVie ABBV.N , pour le troisième cycle du Medicare Drug Price Negotiation Program, y compris les premiers produits remboursés dans le cadre du Medicare Part B.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer