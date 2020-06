L' association luxembourgeoise des fonds dévoile ses ambitions pour 2025

(NEWSManagers.com) - Cinq objectifs à cinq ans. Ce sont les ambitions que l' Association du secteur luxembourgeois des fonds Alfi a dévoilées mardi 9 juin.

Le premier objectif de l' association est d' être leader dans le développement de produits d' épargne et de retraite transfrontaliers innovants. L' Alfi note à cet égard qu' elle s'efforcera de concevoir de nouveaux PEPP (produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle) luxembourgeois qui auront vocation à être distribués dans toute l' Europe, y compris des produits de retraite labellisés ESG. Sur les 5 années qui viennent, l' association va aussi soutenir le développement de solutions numériques pour les services des retraite transfrontaliers et aider à bâtir l' infrastructure pour les fournisseurs internationaux de services de retraite.

Deuxièmement, l' Alfi veut créer un cadre qui favorise l'essor des produits d' investissement durables. Elle va notamment prendre l'initiative de définir des lignes directrices et des guides de bonnes pratiques pour aider les gestionnaires d'actifs dans leurs solutions de financement durable.

Troisième objectif : l' Alfi veut étendre la portée mondiale des OPCVM. Cela passera par une amélioration du cadre juridique et fiscal du Luxembourg. L' association veut aussi faciliter l' achat des fonds par les investisseurs, en favorisant des changements et innovations dans l' infrastructure numérique et l' expérience clients.

Quatrièmement, l' Alfi veut élargir l' accès aux investissements alternatifs. L' association va chercher notamment à développer le régime Real Estate Investment Trust.

Enfin, l' association veut stimuler l'innovation et la transformation numérique de l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement.