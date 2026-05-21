L'association des traitements anticancéreux de Moderna et Merck réduit le risque de propagation du mélanome à cinq ans

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Le traitement combiné de Moderna MRNA.O et de Merck MRK.N contre le cancer de la peau a permis de réduire de 59 % le risque de propagation du cancer à d'autres parties du corps après cinq ans de suivi, selon les données d'un essai clinique de phase intermédiaire publiées jeudi.

L'étude a testé le vaccin anticancéreux personnalisé expérimental de Moderna, l'intismeran autogene, en association avec l'immunothérapie phare de Merck, Keytruda, chez des patients atteints de mélanome après une intervention chirurgicale, afin d'évaluer si cette association empêchait la récidive de leur cancer. L'essai a recruté 157 patients entre 2019 et 2021.

Après cinq ans de suivi, la survie globale était de 92,2 % dans le groupe recevant l'association, tandis que le groupe traité uniquement par Keytruda enregistrait un taux de 71,3 %, selon les résultats.

Ces données font suite à des résultats antérieurs montrant que l'association réduisait de 49 % le risque de récidive ou de décès après cinq ans, ce qui est conforme aux données de suivi à trois ans publiées en 2023.

Un essai de phase avancée est actuellement en cours afin de déterminer si l'intismeran peut servir de traitement de première intention en association avec Keytruda pour le mélanome. Le vaccin est également testé dans le cancer du poumon et d'autres cancers afin d'évaluer son potentiel de prévention des récidives.

L'Intismeran autogène utilise la signature génétique spécifique à la tumeur d'un patient pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses.

Sept patients dans chaque groupe de traitement sont décédés au cours du suivi, la plupart des suites d'un cancer. Le profil de sécurité de l'Intismeran autogene était conforme aux analyses précédentes, a indiqué la société.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante aux États-Unis. L'American Academy of Dermatology Association estime que 234 680 nouveaux cas de mélanome seront diagnostiqués aux États-Unis en 2026.

Ces résultats seront présentés la semaine prochaine à Chicago lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology.