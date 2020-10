L'association des gestionnaires irlandais choisit un ex-ministre comme patron

(NEWSManagers.com) -

L'association irlandaise des sociétés de gestion (IAIM) a nommé l'ancien ministre d'Etat irlandais en charge des services financiers (2017-2020) et ex-sénateur Michael D'Arcy au poste de directeur général. Il collaborera avec le président de l'association John Corrigan sur le développement du plan stratégique de l'IAIM. Il aura notamment pour mission de revoir les priorités de l'association dans le contexte de marché post-Brexit. Michael D'Arcy estime que l'Irlande a une " opportunité énorme" à saisir dans la conception du futur agenda de l'industrie des fonds d'investissement alors que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. Il souhaite entre autres faire de l'Irlande la première destination des investissements verts et durables. Les sociétés de gestion basées en Irlande gèrent plus de 1.000 milliards d'euros selon l'association.