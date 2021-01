L'association des gérants européens défend sa voie sur les normes ESG

(NEWSManagers.com) -

L' association européenne des gérants d' actifs et des fonds (Efama) fait entendre sa voix dans le débat actuel sur la normalisation des critères ESG (environnement, sociétal, gouvernance). Dans une lettre publiée la semaine dernière, l'Efama appelle à une uniformisation des pratiques de reporting sur l' ESG et soutient l' initiative de la fondation IFRS pour ne plus avoir " un paysage fragmenté avec différents cadres publics et privés de reporting sur la durabilité" . Mais l' association pose ses conditions alors que l' Union européenne travaille sur sa future réglementation de la finance durable. La fondation IFRS, dont la norme financière et comptable s' est imposée aux acteurs financiers, a lancé sa consultation sur les données extra-financières jusqu' au 31 décembre.

S' appuyer sur les travaux de la TFCD

L' Efama demande d' abord une révision en profondeur de la gouvernance de la fondation dirigée aujourd' hui par 22 membres (trustees) de différents pays, pour s' assurer que les investisseurs ont toute leur place. L' Efama pense également que la fondation IFRS " devrait chercher à établir une coopération étroite avec les autorités européennes" , en particulier pour s' associer aux travaux préparatoires du Groupe consultatif européen sur l' information financière (Efrag) sur le reporting extra-financier. L' Efama se range du côté " des initiatives qui construisent sur des standards déjà existants et bien établis" et invite la fondation à s' appuyer aussi sur les travaux de la Task force on climate-related financial disclosures (TFCD), le groupe de travail créé par le Conseil de stabilité financière.

L' association de gestionnaires d' actifs européens insiste sur les facteurs climatiques où les métriques et les méthodologies sont les plus matures. Le reporting des facteurs sociaux et de gouvernance est rendu plus compliqué par les " différences juridiques considérables entre pays" . En matière de climat, l' Efama soutient dans un premier temps une approche sur une simple matérialité et non la double matérialité.