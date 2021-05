L'Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021 de Valbiotis se tiendra exceptionnellement à huis clos - Les actionnaires sont invités à voter à distance

La Rochelle, le 12 mai 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA /

PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce qu'à titre exceptionnel, l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le 27 mai 2021 à 17 heures, conformément à la réglementation liée à la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 (article 4 de l'ordonnance

n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021).



L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021 ainsi que le formulaire de vote sont disponibles sur le site de Valbiotis à compter de ce jour dans la rubrique suivante : www.valbiotis.com/assemblees-generales/