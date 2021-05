L'Assemblée générale des actionnaires de Mithra approuve le renouvellement de son Conseil d'administration

Liège, Belgique, 20 mai 2021 - 17 :45 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, a tenu aujourd'hui son Assemblée générale annuelle des titulaires de titres. Tous les points soumis au vote figurant à l'ordre du jour ont été approuvés, en ce compris la nomination des administrateurs pour un mandat de deux ans.



Le nouveau conseil d'administration comptera 10 administrateurs aux profils variés et complémentaires, permettant à Mithra de disposer d'expertises éprouvées dans l'ensemble des domaines couvrant le développement de produits pharmaceutiques. Ce conseil affichera pour la première fois une parité parfaite avec 5 administratrices et 5 administrateurs, ainsi que 5 administrateurs indépendants et 5 non-indépendants.



« Je suis extrêmement honoré d'occuper prochainement la fonction de président de Mithra en cette année historique qui marque sa transition vers une société commerciale d'envergure internationale. », commente Ajit Shetty.



LIRE PLUS