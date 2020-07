COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Assemblée générale des actionnaires approuve le plan de restructuration financière

Mise en place de la première tranche du Nouveau Financement pour un montant d'environ 240 millions d'euros

Paris (France), 20 juillet 2020 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) (la « Société ») annonce, sur la base des informations reçues, que la totalité des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration financière a été approuvée, à une très large majorité, dans le cadre de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra aujourd'hui à 10h à huis clos. Par ailleurs, comme prévu, les accords relatifs à la première tranche du nouveau financement (le «Nouveau Financement ») ont été conclus le 17 juillet, et cette première tranche sera mise à disposition ce jour, pour un montant d'environ 240 millions d'euros (nets de frais et commissions) (le «Financement Intermédiaire»).

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, a déclaré :

« L'approbation de nos actionnaires et la mise à disposition de la première tranche du Nouveau Financement sont des motifs de grande satisfaction et des étapes-clés dans la mise en œuvre de notre plan de restructuration financière. Nous remercions les actionnaires pour leur soutien décisif à l'avenir de Groupe. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec beaucoup d'abnégation pour parvenir à un accord fournissant un cadre pour la pérennité à long terme de Technicolor. Pendant cette période, nous avons également fait face à la crise du Covid-19 et nos équipes ont travaillé sans relâche pour assurer à nos clients la fourniture continue de nos services à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre, ouvrant la voie à de belles perspectives pour Technicolor. Nos activités sont bien placées pour tirer parti de la demande accrue de contenu original, de la forte augmentation de la consommation de médias numériques et de la croissance significative de l'accès haut débit résidentiel ; nous profiterons de notre position et serons une entreprise plus forte pour nos employés et un partenaire plus fort pour nos fournisseurs et nos clients ».

L'Assemblée générale des actionnaires :

L'Assemblée générale des actionnaires devant se tenir aujourd'hui à huis clos, tous les votes ont déjà été reçus par la Société en amont de l'assemblée (vote clos le 19 juillet). Toutes les résolutions ont été approuvées et les informations détaillées concernant le quorum et les votes sur chaque résolution seront publiées ce soir, après certification de la feuille de présence par le Bureau de l'Assemblée générale.

La prochaine étape de la restructuration financière du Groupe est l'arrêté du projet de plan de sauvegarde financière accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 21 juillet afin d'examiner le projet de plan, en vue d'un arrêté le 28 juillet 2020.

Mise en place de la première tranche du Nouveau Financement pour un montant d'environ 240 millions d'euros :

Le Financement Intermédiaire sera mis à disposition ce jour et réparti comme suit :

- 110 millions de dollars US (net de frais et commissions) mis à disposition de Technicolor USA Inc., aux termes d'un crédit à terme soumis au droit de l'Etat de New York conclu entre Technicolor USA Inc. et les prêteurs au titre du Nouveau Financement, en vue de refinancer l'intégralité du crédit-relais d'un montant de 110 millions de dollars US exigible le 31 juillet 2020 ;

- 140 millions d'euros (net de frais et commissions) prêtés à Tech 6 (filiale à 100% de la Société) aux termes d'une émission obligataire soumise au droit de l'Etat de New York et souscrite par les prêteurs au titre du Nouveau Financement, en vue de financer les besoins de liquidités à court-terme du Groupe (la « Tranche Euro »). Dès réception des fonds, Tech 6 prêtera simultanément la totalité de la Tranche Euro à la Société au moyen d'un prêt intragroupe.

En contrepartie de l'apport du Financement Intermédiaire, diverses sûretés et une garantie de la Société ont été consenties afin de garantir son remboursement, y compris une fiducie-sûreté sur les titres de Tech 7 (société holding française contrôlée par Tech 6 et qui détient directement ou indirectement la plupart des filiales non américaines du pôle Services de Production1).

Le solde du Nouveau Financement (environ 180 millions d'euros en principal, net de frais et commissions) sera apporté d'ici la fin du mois d'août 2020 sous réserve de l'adoption par le tribunal de commerce de Paris du projet de plan de sauvegarde financière accélérée approuvé par les prêteurs concernés le 5 juillet 2020.

A propos de Technicolor :

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

1 A savoir : The Moving Picture Company Ltd, MPC (Shanghai) Digital Technology Co. Ltd, The Mill Facility Ltd, The Mill Berlin GmbH, The Mill (Facility) Aus Pty Ltd, Technicolor Canada Inc, Vancouver Lab Inc, Canada Cinema Distribution, Inc, Technicolor Animation Productions SAS, Mikros Images SAS, MPC Creative SAS, Mikros Image Belgium et Mikros Brussels.







