L'ASN n'a pas connaissance de nouveau retard pour l'EPR de Flamanville

PARIS, 28 mai (Reuters) - Bernard Doroszczuk, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a déclaré jeudi lors d'une audition au Sénat: * A NOTRE CONNAISSANCE, IL N'Y A PAS DE NOUVEAU RETARD DE PLANNING POUR L'EPR DE FLAMANVILLE CONSTRUIT PAR EDF EDF.PA * L'ASN PRÉVOIT "QUELQUES MODIFICATIONS" SUPPLÉMENTAIRES DU PLAN DE PROLONGATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES D'EDF Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Benjamin Mallet)

