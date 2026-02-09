 Aller au contenu principal
L'Asie se redresse, les actions japonaises atteignant un niveau record
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 01:32

Les marchés asiatiques ont
bondi lundi, la victoire retentissante de la Première ministre
japonaise Sanae Takaichi  ayant aiguisé l'appétit pour de
nouvelles politiques de relance, tandis que le rebond de Wall
Street a suscité le soulagement des investisseurs.
    La reprise des actions des sociétés à puce et la recherche
de bonnes affaires dans les secteurs en perte de vitesse, y
compris l'argent, ont contribué à renforcer le sentiment, tout
comme les paris sur de nouvelles baisses de taux de la part de
la Réserve fédérale américaine. 
    Une réduction des taux d'ici juin est maintenant considérée
comme un pari quasi certain, avec une série de données
économiques cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les
dépenses qui devraient renforcer les arguments en faveur de la
relance.  0#USDIRPR 
    Le Nikkei  .N225  du Japon a mené les gains avec un bond de
4,2 % à des sommets historiques, la majorité décisive du
gouvernement  ouvrant la voie à davantage de dépenses et
de réductions d'impôts.
    "La réduction de la taxe à la consommation sur les produits
alimentaires est positive pour les dépenses de consommation
intérieure; l'augmentation des dépenses militaires est positive
pour les valeurs de défense", a déclaré Jamie Halse, directeur
général de Senjin Capital à Sydney.
    "La vraie question est de savoir quelles autres mesures
pourraient être prises maintenant, grâce à l'énorme mandat
accordé par l'obtention d'une majorité des deux tiers", a-t-il
ajouté. "Les électeurs ont clairement approuvé les Sanaenomics,
il est donc possible que d'autres mesures soient annoncées 
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 1,0%, tandis que
l'indice sud-coréen à forte composante technologique  .KS11  a
grimpé de 3,9%. 
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont augmenté de 0,4 %
et ceux du Nasdaq  NQc1  ont ajouté 0,6 %, après avoir tous deux
rebondi de plus de 2 % vendredi pour mettre fin à une série de
lourdes pertes. 
    Les actions du secteur des puces ont sauvé la mise: Nvidia
 NVDA.O  a fait un bond de près de 8 %, Advanced Micro Devices
 AMD.O  a bondi de plus de 8 % et Broadcom  AVGO.O  a progressé
de 7 %.
    Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à la rentabilité
des sommes colossales consacrées à l'IA et quant aux entreprises
qui en bénéficieront ou qui échoueront en fin de compte. Les
quatre plus grands géants américains de la technologie prévoient
à eux seuls de dépenser 650 milliards de dollars en
investissements cette année. 
    "Les investisseurs passent judicieusement des dépensiers aux
bénéficiaires de l'IA, des services à la fabrication, de
l'exceptionnalisme américain au rééquilibrage mondial", ont
écrit les analystes de BofA dans une note. "Nous sommes longs
sur Main St, courts sur Wall St"
    
    LES DONNÉES AMÉRICAINES TESTERONT LES PARIS DE LA FED 
    Pour que le rallye se poursuive, il faudrait que les données
américaines de cette semaine soient suffisamment bénignes pour
maintenir les réductions de taux, mais pas trop faibles pour ne
pas menacer la demande des consommateurs et les bénéfices.
    Le nombre d'emplois devrait augmenter de 70 000 en janvier,
ce qui maintiendrait le taux de chômage à 4,4 %, bien que la
croissance de la masse salariale sur 2025 devrait également être
révisée à la baisse de manière assez importante.
    Les ventes au détail devraient augmenter modérément de 0,4
%, tandis que l'inflation globale et l'inflation de base des
prix à la consommation devraient ralentir légèrement pour
atteindre 2,5 % en janvier. 
    Tout écart à la baisse aurait tendance à faire baisser les
rendements des bons du Trésor et le dollar, bien que le yen et
la livre aient eux-mêmes de nombreux problèmes.
    Les investisseurs ont déjà vendu le yen  et les JGB en
prévision des politiques expansionnistes financées par la dette
de Takaichi, laissant le dollar stable à 157,22  JPY=EBS , et à
une certaine distance du récent pic de 159,45. Les analystes
estiment qu'une poussée vers 160,00 entraînerait probablement
des menaces d'intervention de la part de Tokyo.
    L'euro est resté stable à 1,1810 $  EUR=EBS , après s'être
maintenu dans une fourchette étroite au cours de la semaine
écoulée, tandis que la livre sterling  GBP=D3  est restée
bloquée à 1,3597 $, toujours en proie à l'incertitude politique,
alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer 
risque de perdre son poste.
    Le chef de cabinet de Starmer, Morgan McSweeney, a
démissionné dimanche, déclarant qu'il avait pris la
responsabilité de conseiller à Starmer de nommer Peter Mandelson
comme ambassadeur aux États-Unis malgré ses liens connus avec
Jeffrey Epstein.
    "Si Starmer est remplacé, les rendements des obligations
augmenteront dans un premier temps et la livre s'affaiblira", a
déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le
Royaume-Uni chez Capital Economics.
    "L'influence la plus probable à plus long terme est un
assouplissement de la politique fiscale qui conduit à des
rendements plus élevés que d'habitude et à une livre plus faible
que d'habitude"
    Sur les marchés des matières premières, l'argent  XAG=  a
gagné 2,4% à 79,82 dollars, après avoir oscillé entre une perte
de 15% et un gain de clôture de 9% vendredi. Le métal a plongé
au cours des deux dernières semaines, car les positions à effet
de levier ont été prises dans un resserrement vicieux qui a
déclenché des appels de marge et des ventes forcées.  GOL/ 
    L'or a également augmenté de 1,5 % à 5 033 $ l'once  XAU= ,
après avoir atteint 4 403 $ à un moment donné la semaine
dernière.
    Les prix du pétrole ont continué à fluctuer alors que les
marchés attendent les résultats des négociations entre les
Etats-Unis et l'Iran, qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à
réduire le risque d'un conflit militaire entre les deux pays.
 O/R 
    Le Brent  LCOc1  a légèrement baissé de 0,8% à 67,52 dollars
le baril, tandis que le brut américain  CLc1  a baissé de 0,7% à
63,09 dollars le baril.

