L'Asie se redresse, les actions japonaises atteignant un niveau record

Les marchés asiatiques ont bondi lundi, la victoire retentissante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ayant aiguisé l'appétit pour de nouvelles politiques de relance, tandis que le rebond de Wall Street a suscité le soulagement des investisseurs. La reprise des actions des sociétés à puce et la recherche de bonnes affaires dans les secteurs en perte de vitesse, y compris l'argent, ont contribué à renforcer le sentiment, tout comme les paris sur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Une réduction des taux d'ici juin est maintenant considérée comme un pari quasi certain, avec une série de données économiques cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les dépenses qui devraient renforcer les arguments en faveur de la relance. 0#USDIRPR Le Nikkei .N225 du Japon a mené les gains avec un bond de 4,2 % à des sommets historiques, la majorité décisive du gouvernement ouvrant la voie à davantage de dépenses et de réductions d'impôts. "La réduction de la taxe à la consommation sur les produits alimentaires est positive pour les dépenses de consommation intérieure; l'augmentation des dépenses militaires est positive pour les valeurs de défense", a déclaré Jamie Halse, directeur général de Senjin Capital à Sydney. "La vraie question est de savoir quelles autres mesures pourraient être prises maintenant, grâce à l'énorme mandat accordé par l'obtention d'une majorité des deux tiers", a-t-il ajouté. "Les électeurs ont clairement approuvé les Sanaenomics, il est donc possible que d'autres mesures soient annoncées L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 1,0%, tandis que l'indice sud-coréen à forte composante technologique .KS11 a grimpé de 3,9%. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,4 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont ajouté 0,6 %, après avoir tous deux rebondi de plus de 2 % vendredi pour mettre fin à une série de lourdes pertes. Les actions du secteur des puces ont sauvé la mise: Nvidia NVDA.O a fait un bond de près de 8 %, Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de plus de 8 % et Broadcom AVGO.O a progressé de 7 %. Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à la rentabilité des sommes colossales consacrées à l'IA et quant aux entreprises qui en bénéficieront ou qui échoueront en fin de compte. Les quatre plus grands géants américains de la technologie prévoient à eux seuls de dépenser 650 milliards de dollars en investissements cette année. "Les investisseurs passent judicieusement des dépensiers aux bénéficiaires de l'IA, des services à la fabrication, de l'exceptionnalisme américain au rééquilibrage mondial", ont écrit les analystes de BofA dans une note. "Nous sommes longs sur Main St, courts sur Wall St" LES DONNÉES AMÉRICAINES TESTERONT LES PARIS DE LA FED Pour que le rallye se poursuive, il faudrait que les données américaines de cette semaine soient suffisamment bénignes pour maintenir les réductions de taux, mais pas trop faibles pour ne pas menacer la demande des consommateurs et les bénéfices. Le nombre d'emplois devrait augmenter de 70 000 en janvier, ce qui maintiendrait le taux de chômage à 4,4 %, bien que la croissance de la masse salariale sur 2025 devrait également être révisée à la baisse de manière assez importante. Les ventes au détail devraient augmenter modérément de 0,4 %, tandis que l'inflation globale et l'inflation de base des prix à la consommation devraient ralentir légèrement pour atteindre 2,5 % en janvier. Tout écart à la baisse aurait tendance à faire baisser les rendements des bons du Trésor et le dollar, bien que le yen et la livre aient eux-mêmes de nombreux problèmes. Les investisseurs ont déjà vendu le yen et les JGB en prévision des politiques expansionnistes financées par la dette de Takaichi, laissant le dollar stable à 157,22 JPY=EBS , et à une certaine distance du récent pic de 159,45. Les analystes estiment qu'une poussée vers 160,00 entraînerait probablement des menaces d'intervention de la part de Tokyo. L'euro est resté stable à 1,1810 $ EUR=EBS , après s'être maintenu dans une fourchette étroite au cours de la semaine écoulée, tandis que la livre sterling GBP=D3 est restée bloquée à 1,3597 $, toujours en proie à l'incertitude politique, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer risque de perdre son poste. Le chef de cabinet de Starmer, Morgan McSweeney, a démissionné dimanche, déclarant qu'il avait pris la responsabilité de conseiller à Starmer de nommer Peter Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein. "Si Starmer est remplacé, les rendements des obligations augmenteront dans un premier temps et la livre s'affaiblira", a déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics. "L'influence la plus probable à plus long terme est un assouplissement de la politique fiscale qui conduit à des rendements plus élevés que d'habitude et à une livre plus faible que d'habitude" Sur les marchés des matières premières, l'argent XAG= a gagné 2,4% à 79,82 dollars, après avoir oscillé entre une perte de 15% et un gain de clôture de 9% vendredi. Le métal a plongé au cours des deux dernières semaines, car les positions à effet de levier ont été prises dans un resserrement vicieux qui a déclenché des appels de marge et des ventes forcées. GOL/ L'or a également augmenté de 1,5 % à 5 033 $ l'once XAU= , après avoir atteint 4 403 $ à un moment donné la semaine dernière. Les prix du pétrole ont continué à fluctuer alors que les marchés attendent les résultats des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à réduire le risque d'un conflit militaire entre les deux pays. O/R Le Brent LCOc1 a légèrement baissé de 0,8% à 67,52 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,7% à 63,09 dollars le baril.