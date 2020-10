Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arménie dit avoir abattu quatre drones près d'Erevan Reuters • 01/10/2020 à 22:44









EREVAN, 1er octobre (Reuters) - L'Arménie a abattu jeudi quatre drones près d'Erevan, sa capitale, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian, alors que le conflit avec l'Azerbaïdjan se poursuit autour du Haut-Karabakh. Un journaliste de Reuters dans la capitale arménienne a dit avoir vu un objet lumineux dans le ciel. Quatre drones sont apparus dans l'espace aérien arménien dans les provinces de Kotayk et de Gegharkunik et la défense anti-aérienne de l'Arménie les a détruits, a rapporté Nikol Pachinian sur les réseaux sociaux. (Nvard Hovhannisyan version française Bertrand Boucey)

