L'armée va se déployer en Israël pour faire respecter le confinement

TEL AVIV, 27 mars (Reuters) - L'armée israélienne va se déployer pour aider la police à faire respecter les mesures de confinement partiel prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi l'état-major. Quelque 500 soldats des Forces de défense israéliennes renforceront à compter de dimanche les patrouilles de police et les barrages mis en place pour réduire les déplacements et éviter les rassemblements. Les soldats ne seront pas armés et agiront "en auxiliaire" des forces de police. Israël compte plus de 3.000 cas de contamination au coronavirus, dont 10 mortels. Dans le cadre du confinement partiel, les écoles et de nombreuses entreprises ont été fermées. Les Israéliens doivent rester dans un rayon de 100 mètres autour de leurs habitations. (Rami Ayyub version française Henri-Pierre André)

