L'armée ukrainienne accuse les prorusses d'avoir violé la trêve

KIEV, 6 septembre (Reuters) - L'armée ukrainienne a accusé dimanche des séparatistes prorusses de violation du cessez-le-feu lors d'accrochages qui ont coûté la vie à un soldat ukrainien et en ont blessé un autre. Les forces rebelles ont ouvert le feu à l'aide d'un lance-grenades sur une unité de l'armée ukrainienne dans le secteur de Krasnohorivka, dans la région de Donetsk, et à l'aide d'armes légères près du village de Prytchepylivka, dans la région de Louhansk, a déclaré l'armée dans un communiqué. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des séparatistes. L'armée ukrainienne et les forces prorusses ont conclu un accord de cessez-le-feu le 27 juillet dernier sous l'égide de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Le conflit dans l'est de l'Ukraine, qui a éclaté au printemps 2014, a fait plus de 13.000 morts. (Pavel Polityuk; version française Jean-Stéphane Brosse)

