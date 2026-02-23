L'armée mexicaine tue le chef de cartel "El Mencho" lors d'un raid soutenu par les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des détails, le contexte, le groupe de travail soutenu par les États-Unis, les commentaires de Sheinbaum)

L'une des plus importantes opérations de démantèlement de barons de la drogue déclenche une vague de violence

Nemesio Oseguera "El Mencho" dirigeait le cartel Nouvelle Génération de Jalisco

L'administration Trump qualifie l'opération de "grand développement"

par Lizbeth Diaz et Laura Gottesdiener

L'un des barons de la drogue les plus célèbres du Mexique, Nemesio Oseguera, ou "El Mencho", a été tué lors d'un raid militaire dimanche, ce qui a déclenché de nombreuses représailles. La présidente Claudia Sheinbaum subit des pressions croissantes de la part de Washington pour intensifier son offensive contre les cartels de la drogue accusés de produire et de faire passer de la drogue, en particulier le fentanyl, un opioïde synthétique, à travers la frontière vers les États-Unis.

M. Oseguera, 60 ans, cerveau du puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), est mort en détention après avoir été blessé lors d'une opération militaire menée par les forces spéciales mexicaines dans la ville de Tapalpa, sur la côte pacifique du Mexique, dans l'État de Jalisco, selon le ministère mexicain de la défense.

Son corps est arrivé à Mexico dimanche après-midi dans un convoi de gardes nationaux sous haute surveillance.

Les forces mexicaines ont mené et exécuté le raid avec l'appui des services de renseignement américains, ont indiqué des sources. Un nouveau groupe de travail dirigé par l'armée américaine a joué un rôle, a déclaré un responsable de la défense américaine à Reuters . Le ministère mexicain de la défense a déclaré avoir reçu des "informations complémentaires" de la part des États-Unis.

Après l'annonce de la mort d'El Mencho, des hommes de main du cartel ont bloqué les autoroutes avec des voitures en feu et incendié des entreprises dans plus d'une demi-douzaine d'États, paralysant ainsi une partie du pays. Aucun décès de civil n'a été signalé.

À Puerto Vallarta, station balnéaire populaire de Jalisco, des touristes effrayés ont décrit sur les médias sociaux une "zone de guerre" alors que des panaches de fumée sombre s'élevaient dans le ciel depuis la baie. Air Canada AC.TO , United Airlines UAL.O , Aeromexico et American Airlines AAL.O ont suspendu leurs vols dans la région.

UN ANCIEN POLICIER À LA TÊTE D'UN CARTEL

M. Oseguera, ancien officier de police, a fondé et supervisé l'essor rapide de la CJNG, qui tire son nom de l'État de Jalisco , dans l'ouest du pays, où se trouve l'une des plus grandes villes du Mexique, Guadalajara.

Ces dernières années, le CJNG s'est développé pour devenir l'un des cartels les plus puissants du Mexique, connu pour ses tactiques violentes, notamment le travail et le recrutement forcés.

Sous la direction d'El Mencho, le CJNG est également devenu une entreprise criminelle très diversifiée, passant du trafic de drogue au vol de carburant, à l'extorsion, au trafic d'êtres humains et à des fraudes financières complexes. Le cartel a été le premier à utiliser des drones pour attaquer des civils dans les régions reculées de l'ouest du Mexique, dans le cadre de son expansion territoriale rapide.

Le raid de dimanche était l'un des coups les plus médiatisés du Mexique contre les gangs de la drogue responsables de la contrebande de milliards de dollars de drogue - y compris le fentanyl - vers les États-Unis. Ces dernières années, les chefs du cartel rival de Sinaloa - Joaquin "El Chapo" Guzman et Ismael "El Mayo" Zambada - ont été capturés vivants. Tous deux sont aujourd'hui détenus dans des prisons américaines. L'administrationdu président Donald Trump a salué l'assassinat d'El Mencho, mais la violence domestique qu'il a déclenchée a mis en lumière l'exercice d'équilibre politique auquel doit se livrer Mme Sheinbaum alors que son gouvernement intensifie son offensive contre les cartels.

Dimanche, Mme Sheinbaum a souligné que les activités dans la plupart des régions du pays se déroulaient comme d'habitude. Les écoles de plusieurs États du Mexique ont annulé les cours pour lundi, selon les annonces faites par les départements de l'éducation des États.

Les experts en sécurité se demandaient si le raid et la mort du chef du cartel allaient fracturer la direction du CJNG et déclencher des luttes intestines sanglantes.

"Il y aura certainement des escarmouches entre les différentes factions, et ces flambées de violence pourraient durer des années", a déclaré Carlos Olivo, ancien agent spécial adjoint de la Drug Enforcement Administration des États-Unis et spécialiste du CJNG.

L'ASSASSINAT NOUS VAUT DES ÉLOGES

Le vice-secrétaire d'État américain Christopher Landau, ancien ambassadeur au Mexique, a déclaré que l'assassinat de M. Oseguera constituait une "grande avancée" pour les États-Unis et le Mexique, ainsi que pour le reste de l'Amérique latine.

En janvier, après la capture par les États-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro, M. Trump a déclaré que "les cartels dirigent le Mexique" et a averti que "nous allons commencer à frapper la terre en ce qui concerne les cartels".

Mme Sheinbaum a déclaré qu'elle renforcerait les efforts de coopération avec les États-Unis pour lutter contre les cartels, mais elle a promis de défendre la souveraineté du Mexique et a mis en garde contre toute action militaire unilatérale des États-Unis au Mexique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux dimanche, Mme Sheinbaum a déclaré que les responsables de la sécurité fourniraient des informations sur l'opération.