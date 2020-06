Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée indienne ne passe plus de commandes à Pernod et Diageo-sources Reuters • 17/06/2020 à 10:20









NEW DELHI, 17 juin (Reuters) - L'armée indienne ne passe plus de commandes à Pernod Ricard PERP.PA et Diageo DGE.L , qui proposent aux militaires et à leurs familles leurs spiritueux importés à des tarifs préférentiels, a-t-on appris de sources proches du secteur. Cette décision s'inscrit dans la volonté du Premier ministre indien, Narendra Modi, de promouvoir les produits locaux afin de renforcer l'indépendance de l'Inde. Cette politique est cependant considérée par ses détracteurs comme étant protectionniste allant à l'encontre des entreprises étrangères. Jusqu'ici, les soldats, les anciens militaires et leurs familles pouvaient "cantiner" aussi bien des produits locaux qu'importés comme des boissons alcoolisées ou des appareils électroniques à des tarifs inférieurs à ceux du marché. Pernod Ricard India, propriétaire des marques de whisky Chivas et Glenlivet, n'a cependant reçu aucune commande en mai pour ses spiritueux importés. Selon une source, le groupe livrait jusqu'ici en moyenne 4.500 à 5.000 caisses par mois à l'armée. Une caisse contient généralement six, neuf ou 12 bouteilles. Depuis mai, Diageo India n'a pas non plus de reçu de commandes pour ses marques importées comme le whisky Johnnie Walker Black Label et le single malt Talisker, a indiqué une deuxième source. Sollicités, Pernod Ricard, Diageo et le ministère indien de la Défense n'ont pas souhaité s'exprimer. (Aditya Kalra, avec Sanjeev Miglani et Aftab Ahmed version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.86% DIAGEO LSE +0.33%