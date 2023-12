L'armée espagnole commande 16 Airbus C295 pour près de 1,7 milliard d'euros

Le groupe aéronautique européen Airbus a annoncé mercredi qu'il allait construire en Espagne 16 avions Airbus C295 commandés par le ministère espagnol de la Défense pour un montant de 1,695 milliard d'euros.

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

"Ces avions seront intégralement conçus et fabriqués en Espagne", a déclaré le directeur général de la branche d'Airbus chargée des activités de défense et spatiales, Mike Schoellhorn, cité dans un communiqué du groupe.

Ces appareils seront assemblés dans les installations d'Airbus Defense and Space situées à Séville, a précisé le constructeur.

Ils doivent permettre de "renforcer les moyens de lutte anti-sous-marine" de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que leurs capacités en matière de "surveillance, reconnaissance, recherche et sauvetage", selon le communiqué.

En configuration de patrouille maritime, le C295 sera "équipé pour mener des missions de lutte anti-sous-marine et anti-surface, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance". Il pourra également transporter de l'armement comme des torpilles.

En configuration de surveillance maritime, l'avion pourra réaliser "des opérations maritimes et terrestres, comme des opérations contre la contrebande, l'immigration clandestine et le trafic de drogues, ainsi que des missions nationales et internationales de recherche et sauvetage".

L'armée espagnole, indique Airbus, possède déjà une flotte de 13 Airbus C295 en configuration de transport.