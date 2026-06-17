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L'armée de l'air américaine attribue des contrats de production à General Atomics et Anduril pour des drones d'escorte
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l’armée de l’air américaine a attribué des contrats de production à General Atomics et à Anduril Industries pour la construction de sa première flotte d’avions de combat collaboratifs semi-autonomes (CCA), faisant ainsi passer ce programme, lancé il y a un peu plus de deux ans, du stade du prototype à celui de la production à grande échelle.

Le ministère a attribué des contrats de production aux deux entreprises — General Atomics pour le FQ-42 et Anduril pour le FQ-44, a indiqué l’armée de l’air, sans toutefois dévoiler le montant ni le volume de la commande.

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