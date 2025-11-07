L'armée américaine prévoit d'acheter un million de drones dans les trois ans à venir

L'armée américaine prévoit d'acheter au moins un million de drones au cours des deux ou trois prochaines années et pourrait en acquérir entre un demi-million et plusieurs millions par an au cours des années suivantes, a déclaré vendredi le secrétaire à l'Armée de terre, Daniel Driscoll, dans un entretien accordé à Reuters.

"C’est un grand défi, mais nous sommes tout à fait capables de le relever", a déclaré Daniel Driscoll alors que l'armée de terre américaine n'achète aujourd'hui qu'environ 50.000 drones par an.

S'exprimant par téléphone lors d'une visite à l'arsenal de Picatinny, dans le New Jersey, Daniel Driscoll a expliqué que l’armée tirait des enseignements du conflit en Ukraine, marqué par l’usage massif de drones.

Les petits drones peu coûteux se sont révélés être l'une des armes les plus efficaces dans la guerre russo-ukrainienne, où les avions de combat conventionnels sont relativement rares en raison d'une forte concentration de systèmes antiaériens près des lignes de front.

L'Ukraine et la Russie produisent chacune environ quatre millions de drones par an mais la Chine est probablement capable d'en produire plus du double, a estimé Daniel Driscoll.

Il a indiqué que sa priorité était de permettre aux États-Unis de produire suffisamment de drones pour toute guerre future, en stimulant la production nationale de tous les composants, des moteurs sans balais aux capteurs, en passant par les batteries et les circuits imprimés.

Une grande partie de cette production est aujourd'hui dominée par la Chine.

"Nous prévoyons d'acheter au moins un million de drones au cours des deux ou trois prochaines années", a déclaré Daniel Driscoll.

"Et nous pensons qu'au bout d'un ou deux ans, nous saurons qu'en cas de conflit, nous serons en mesure d'activer une chaîne d'approvisionnement suffisamment solide et profonde pour fabriquer le nombre de drones dont nous aurons besoin", a-t-il ajouté.

Au lieu de s'associer à de grandes entreprises du secteur de la défense, l'armée souhaite travailler avec des sociétés qui produisent des drones susceptibles d'avoir des applications commerciales, a indiqué Daniel Driscoll.

"Nous voulons nous associer à d'autres fabricants de drones qui les utilisent pour les livraisons d'Amazon et tous les autres cas d'usage", a-t-il dit.

Daniel Driscoll s'est dit confiant sur le fait que le financement était suffisant pour répondre aux besoins accrus en drones, faisant valoir que l'armée procédait déjà à des désinvestissements dans certains systèmes d'armes plus anciens.

"Les drones sont l'avenir de la guerre et nous devons investir dans les capacités offensives et défensives pour y faire face", a-t-il dit.

(Reportage Phil Stewart et Idrees Ali, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)