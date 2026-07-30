L'armée américaine attribue à Lockheed Martin un contrat de 58,6 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante commande jamais passée de missiles PAC-3 Patriot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin Corp LMT.N un avenant de contrat d'une valeur pouvant atteindre 58,62 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour la production d'intercepteurs PAC-3 dans le cadre du programme "Missile Segment Enhancement" (MSE), ont annoncé mercredi le ministère de la Défense et l'entreprise. Il s'agit de l'un des plus importants contrats de munitions de ces dernières années.