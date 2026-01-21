L'armée allemande s'apprête à acheter au moins trois frégates à TKMS, selon certaines sources

L'armée allemande se prépare à acheter au moins trois frégates MEKO de classe A-200 au constructeur allemand de navires de guerre TKMS

TKMS.DE , chacune d'entre elles coûtant environ 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars), selon des sources familières avec le projet.

Ces sources ont déclaré à Reuters que le parlement allemand avait été informé d'un accord préliminaire et qu'un contrat d'achat formel était également en cours de préparation au sein du gouvernement.

TKMS pourrait livrer la première frégate d'ici 2029, comme le demande l'armée, les livraisons successives arrivant dans un délai de moins d'un an, selon les sources.

L'année dernière, la commission du budget a approuvé un budget de 7,8 milliards d'euros pour une stratégie d'acquisition alternative après un retard de plusieurs années dans l'achat des frégates F126 prévues à l'origine.

La publication industrielle Hartpunkt a été la première à faire état de ces projets.

Le ministère allemand de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8526 euro)