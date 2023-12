L'armée allemande commande 62 hélicoptères de combat légers à Airbus

L'armée allemande a signé un contrat pour acquérir 62 hélicoptères de combat multirôles H145M, assorti d'une option pour 20 appareils supplémentaires, a annoncé jeudi Airbus pour qui il s'agit de la "plus grosse commande jamais passée pour le H145M".

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le ministère allemand de la Défense "confirme que le contrat relatif à l'hélicoptère léger de combat a été signé hier, après avoir été approuvé par la commission des budgets" du Bundestag, selon une porte-parole à l'AFP.

Le montant de la transaction, qui pourrait atteindre 2,7 milliards d'euros selon des informations de presse, n'a pas été communiqué.

Le contrat comprend également le soutien et services associés pendant sept ans et la fourniture de systèmes d'armes Hforce comprenant mitrailleuse, lance-roquettes guidées et lance-missiles.

"Nous veillerons à ce que la Bundeswehr reçoive les hélicoptères conformément au calendrier de livraison très ambitieux qui prévoit les premières livraisons en 2024, moins d'un an après la signature du contrat", promet le président d'Airbus Helicopters Bruno Even, cité dans le communiqué.

L'armée de Terre recevra 57 exemplaires, les forces spéciales de l'armée de l'Air cinq autres. Assemblé à Donauworth (Allemagne), le H145M est déjà en service dans l'armée allemande, qui en exploite 16 pour ses forces spéciales et huit dans une version civile pour des missions de sauvetage.

L'appareil est également utilisé par l'armée américaine qui l'a rebaptisé UH-72 Lakota et en utilise près de 500 exemplaires. Il a également été vendu à la Hongrie, la Serbie, la Thaïlande, le Luxembourg et Chypre.

L'Allemagne dispose par ailleurs de 53 hélicoptères d'attaque Tigre mais a décidé de ne pas financer la modernisation à mi-vie de l'appareil aux côtés de la France et de l'Espagne.

Berlin "a identifié un besoin urgent de se doter d'un hélicoptère léger militaire polyvalent capable d'adresser différents types de missions. Il ne s'agit pas toutefois de remplacer le Tigre", avait affirmé M. Even dans un entretien le mois dernier à La Tribune.