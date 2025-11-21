L'Argentine n'a pas discuté du plan de sauvetage de 20 milliards de dollars avec les banques, selon un ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation du ministre au paragraphe 3, contexte)

Les autorités argentines n'ont pas discuté avec les banques américaines d'un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars, a déclaré le ministre de l'économie du pays, Luis Caputo, dans un message publié vendredi sur les médias sociaux. M. Caputo a fait ces commentaires après que le Wall Street Journal a rapporté jeudi qu'un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars pour l'Argentine de JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N , et Citigroup C.N , a été mis de côté alors que les banquiers se tournent plutôt vers un paquet de prêts plus petits et à court terme.

"Nous n'avons jamais parlé avec les banques d'un renflouement, ni de 20 milliards. Il s'agit juste d'une autre "opération" dont le seul but est de créer la confusion", a écrit M. Caputo sur X. En octobre, le Trésor américain a conclu avec l'Argentine un accord de stabilisation du taux de change de 20 milliards de dollars , assorti d'une facilité d'emprunt dirigée par les banques pour le même montant. L'accord a été conclu quelques jours avant les élections de mi-mandat , cruciales pour le président libertaire de l'Argentine, Javier Milei.

Les banquiers affirment maintenant que la facilité de crédit n'est plus sérieusement envisagée, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. À la place, les prêteurs prévoient de prêter à l'Argentine environ 5 milliards de dollars par le biais d'une facilité de rachat à court terme, ou "repo", selon le journal.