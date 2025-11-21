 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 041,00
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Argentine n'a pas discuté du plan de sauvetage de 20 milliards de dollars avec les banques, selon un ministre
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation du ministre au paragraphe 3, contexte)

Les autorités argentines n'ont pas discuté avec les banques américaines d'un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars, a déclaré le ministre de l'économie du pays, Luis Caputo, dans un message publié vendredi sur les médias sociaux. M. Caputo a fait ces commentaires après que le Wall Street Journal a rapporté jeudi qu'un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars pour l'Argentine de JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N , et Citigroup C.N , a été mis de côté alors que les banquiers se tournent plutôt vers un paquet de prêts plus petits et à court terme.

"Nous n'avons jamais parlé avec les banques d'un renflouement, ni de 20 milliards. Il s'agit juste d'une autre "opération" dont le seul but est de créer la confusion", a écrit M. Caputo sur X. En octobre, le Trésor américain a conclu avec l'Argentine un accord de stabilisation du taux de change de 20 milliards de dollars , assorti d'une facilité d'emprunt dirigée par les banques pour le même montant. L'accord a été conclu quelques jours avant les élections de mi-mandat , cruciales pour le président libertaire de l'Argentine, Javier Milei.

Les banquiers affirment maintenant que la facilité de crédit n'est plus sérieusement envisagée, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet. À la place, les prêteurs prévoient de prêter à l'Argentine environ 5 milliards de dollars par le biais d'une facilité de rachat à court terme, ou "repo", selon le journal.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,623 USD NYSE +1,20%
CITIGROUP
99,027 USD NYSE +1,44%
JPMORGAN CHASE
298,760 USD NYSE +0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank