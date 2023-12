"Cela signifie que le taux de change bilatéral par rapport au dollar américain sera ajusté progressivement de quelques centavos sur une base quotidienne. C'est la seule surprise, car la plupart des acteurs du marché et des observateurs s'attendaient à une dévaluation comprise entre 43 % et 47 % (soit 650-700 pesos par dollar)", souligne-t-il.

(AOF) - L'Argentine a annoncé une dévaluation de 54% de son taux de change officiel à 800 pesos pour un dollar américain. Cette mesure intervient deux jours après que Javier Milei a prêté serment en tant que président. "Cela porte la dévaluation totale du peso à 78% depuis le début de l'année et le rapproche du taux de change officieux du 'dollar bleu', qui s'est établi récemment à environ 1000", précise Deutsche Bank. Thierry Larose, Gérant chez Vontobel, évoque par ailleurs la "mise en œuvre d'un rattachement progressif de 2 % par mois".

L'Argentine dévalue sa devise de plus de 50%

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.