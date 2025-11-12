 Aller au contenu principal
L'arbitrage n'est pas à l'ordre du jour dans la querelle entre les États-Unis et le Mexique au sujet de l'aviation, selon le ministre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du ministre, d'un contexte et de détails d'Aeromexico) par Kylie Madry

Ni les **É**tats-Unis ni le Mexique n'envisagent de recourir à l'arbitrage pour résoudre une querelle aérienne qui a freiné les projets d'expansion des compagnies aériennes mexicaines, a déclaré mercredi le ministre mexicain des Transports, Jesus Esteva.

S'adressant aux journalistes, M. Esteva a déclaré que la question n'avait pas encore été résolue, mais que des fonctionnaires mexicains allaient se rendre à Washington dans les semaines à venir pour rencontrer à nouveau leurs homologues américains. "Pour l'instant, l'arbitrage n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré M. Esteva. "Aucun des deux gouvernements n'envisage de recourir à l'arbitrage."

En octobre, les États-Unis ont révoqué l'approbation de plus d'une douzaine d'itinéraires de transporteurs mexicains vers les États-Unis et ont annulé tous les vols combinés de passagers et de fret des compagnies aériennes mexicaines vers les États-Unis à partir d'un aéroport controversé géré par le gouvernement à l'extérieur de la capitale, Mexico.

Le ministère américain des **Transports** affirme que le Mexique ne respecte pas l' accord bilatéral sur l'aviation depuis 2022, date à laquelle il a supprimé des créneaux horaires à l'aéroport international de Mexico et transféré les opérations de fret à l'aéroport international Felipe Angeles, plus récent et plus éloigné.

En septembre, le ministère des **Transports** a également ordonné la fin d'une coentreprise entre Delta Air Lines

DAL.N et Aeromexico AERO.MX , invoquant des problèmes de concurrence.

Mercredi, le directeur général d'Aeromexico, Andres Conesa , a déclaré aux analystes qu'il espérait que le différend bilatéral serait bientôt réglé.

Si les restrictions imposées par les États-Unis à l'aéroport international de Mexico n'affectent pas les projets d'Aeromexico à court et à moyen terme, a déclaré M. Conesa, plusieurs de ses liaisons au départ de Felipe Angeles ont été supprimées.

