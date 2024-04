"L'approche un peu plus résolue de la BCE tranche avec celle de la Fed " (CPR AM)

(AOF) - "Mettant l’accent sur les progrès réalisés en termes de désinflation, la BCE laisse entendre qu’elle baissera ses taux en juin, et qu’elle continuera à en faire autant sur le second semestre", commente Bastien Drut, responsable de la Stratégie et des Etudes économiques chez CPR AM, après la décision de ce jeudi de la BCE qui a laissé ses taux directeurs inchangés.

"Au sujet d'une éventuelle divergence entre l'inflation entre les Etats-Unis et la zone euro et entre la politique de la Fed et de la BCE, Christine Lagarde a souligné que la BCE resterait focalisée sur ce qui affecte l'inflation européenne", poursuit Bastien Drut.

Avant de conclure : "Avec ce Conseil des gouverneurs, la BCE prend ses responsabilités en prenant en compte les progrès réalisés sur les derniers trimestres. Elle laisse entendre qu'elle baissera ses taux en juin, et qu'elle continuera à en faire autant sur le second semestre, si tout se passe comme prévu. Cette approche un peu plus résolue tranche avec celle de la Fed.