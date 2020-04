Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'application française "Stopcovid" devrait être prête à la fin mai-Orange Reuters • 30/04/2020 à 11:52









PARIS, 30 avril (Reuters) - Orange est en discussions intenses avec Apple au sujet de l'application "Stopcovid", qui doit permettre de freiner la propagation du coronavirus au moment du déconfinement, a annoncé jeudi Stéphane Richard, PDG du groupe français. "Il y a des réunions à peu près tous les jours. Ce n'est pas conclu (...) On a une dynamique de discussion qui n'est pas mauvaise avec Apple", a-t-il déclaré. Selon Marie-Noëlle Jego-Laveissiere, directrice Technologie et Innovation, l'application devrait être prête d'ici à la fin mai. (Sarah White, édité par Jean-Philippe Lefief)

