 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'application de suivi de la condition physique Strava dépose confidentiellement un dossier d'introduction en bourse, selon The Information
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'application de suivi de la condition physique Strava a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse au cours des dernières semaines, a rapporté The Information jeudi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'offre de la société basée à San Francisco pourrait avoir lieu dès ce printemps, selon le rapport.

Les introductions en bourse devraient s'accélérer en 2026, car les baisses de taux attendues stimulent la confiance des investisseurs et leur appétit pour le risque, tandis que les entreprises qui ont retardé leur introduction en bourse pendant la fermeture prolongée du gouvernement s'empressent d'entrer en bourse au début de l'année.

En début de semaine, la banque numérique brésilienne PicPay a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, après avoir abandonné ses projets initiaux en 2021 en raison de la faiblesse des conditions du marché.

L'année dernière, Reuters a rapporté que Strava cherchait à engager des banques d'investissement pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société a été évaluée à 2,2 milliards de dollars lors d'un tour de table réalisé en mai. Ce tour de table a été mené par Sequoia Capital, ainsi que par des investisseurs existants tels que Jackson Square Ventures, TCV et Go4it Capital Partners, selon PitchBook.

Fondée en 2009, la plateforme de fitness associe le suivi de l'entraînement à un réseau social, permettant aux utilisateurs de suivre leurs performances dans plusieurs sports, de se fixer des objectifs, de partager leurs progrès et de rester motivés. Sa popularité s'est accrue pendant la pandémie, les adeptes du fitness ayant adopté des fonctions telles que l'attribution de "félicitations", la comparaison des résultats avec des amis et l'évaluation par rapport à des athlètes d'élite.

L'introduction en bourse de Strava permettrait à certains de ses bailleurs de fonds de longue date, notamment Sequoia Capital et TCV, de se désengager, selon le rapport de The Information.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ère du repli américain: Donald Trump ordonne le retrait de 66 organismes internationaux
    L'ère du repli américain: Donald Trump ordonne le retrait de 66 organismes internationaux
    information fournie par France 24 08.01.2026 23:44 

    Donald Trump a ordonné le retrait des Etats-Unis de 66 organismes internationaux, la plupart liés à l'ONU. Parmi ces organismes: le GIEC et la CCNUCC (la Convention cadre sur les changements climatiques qui encadre les COP). Selon le Président américain, ils portaient ... Lire la suite

  • Un rassemblement, jeudi 8 janvier 2026 sur le lieu de la mort d'une femme tuée la veille par la police à Minneapolis ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Femme tuée par la police fédérale à Minneapolis: la Maison Blanche défend ses agents
    information fournie par AFP 08.01.2026 23:41 

    La Maison Blanche a défendu jeudi pied à pied le tir mortel d'un policier de l'immigration contre une femme la veille à Minneapolis, où des milliers de personnes ont contesté dans la rue la thèse officielle de la légitime défense. Le vice-président, JD Vance a ... Lire la suite

  • Bâtiment de la bourse de Francfort
    L'Europe clôture en ordre dispersé, les valeurs de la défense au plus haut
    information fournie par Reuters 08.01.2026 23:16 

    par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé jeudi en ordre dispersé et sur de faibles variations, tiraillées entre les craintes liées aux tensions géopolitiques et un bond généralisé des valeurs de la défense. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé
    Wall Street termine en ordre dispersé
    information fournie par Reuters 08.01.2026 23:16 

    La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le secteur de la technologie étant à la baisse tandis que celui ‍de la défense a progressé. L'indice Dow Jones a gagné , ou 270,03 points, à 49.266,11 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank