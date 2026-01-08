L'application de suivi de la condition physique Strava dépose confidentiellement un dossier d'introduction en bourse, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'application de suivi de la condition physique Strava a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse au cours des dernières semaines, a rapporté The Information jeudi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'offre de la société basée à San Francisco pourrait avoir lieu dès ce printemps, selon le rapport.

Les introductions en bourse devraient s'accélérer en 2026, car les baisses de taux attendues stimulent la confiance des investisseurs et leur appétit pour le risque, tandis que les entreprises qui ont retardé leur introduction en bourse pendant la fermeture prolongée du gouvernement s'empressent d'entrer en bourse au début de l'année.

En début de semaine, la banque numérique brésilienne PicPay a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, après avoir abandonné ses projets initiaux en 2021 en raison de la faiblesse des conditions du marché.

L'année dernière, Reuters a rapporté que Strava cherchait à engager des banques d'investissement pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société a été évaluée à 2,2 milliards de dollars lors d'un tour de table réalisé en mai. Ce tour de table a été mené par Sequoia Capital, ainsi que par des investisseurs existants tels que Jackson Square Ventures, TCV et Go4it Capital Partners, selon PitchBook.

Fondée en 2009, la plateforme de fitness associe le suivi de l'entraînement à un réseau social, permettant aux utilisateurs de suivre leurs performances dans plusieurs sports, de se fixer des objectifs, de partager leurs progrès et de rester motivés. Sa popularité s'est accrue pendant la pandémie, les adeptes du fitness ayant adopté des fonctions telles que l'attribution de "félicitations", la comparaison des résultats avec des amis et l'évaluation par rapport à des athlètes d'élite.

L'introduction en bourse de Strava permettrait à certains de ses bailleurs de fonds de longue date, notamment Sequoia Capital et TCV, de se désengager, selon le rapport de The Information.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.