L'application de rencontres Grindr chutent après que Ningi Research a révélé une position courte
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N chutent de 4,2 % à 15,02 $ dans les premiers échanges

** Ningi Research annonce une position courte sur Grindr et déclare que la stratégie de Grindr consiste à augmenter les revenus à court terme mais à compromettre la viabilité à long terme de la plateforme

** "Nous pensons que le nombre d'utilisateurs payants de Grindr est gonflé, que son produit se détériore, que sa base d'utilisateurs est de plus en plus aliénée et que ses perspectives à long terme sont profondément compromises", déclare Ningi

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 12 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GRINDR
15,310 USD NYSE -2,39%
© 2025 Thomson Reuters.

