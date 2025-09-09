L'application de rencontres Grindr chutent après que Ningi Research a révélé une position courte

9 septembre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N chutent de 4,2 % à 15,02 $ dans les premiers échanges

** Ningi Research annonce une position courte sur Grindr et déclare que la stratégie de Grindr consiste à augmenter les revenus à court terme mais à compromettre la viabilité à long terme de la plateforme

** "Nous pensons que le nombre d'utilisateurs payants de Grindr est gonflé, que son produit se détériore, que sa base d'utilisateurs est de plus en plus aliénée et que ses perspectives à long terme sont profondément compromises", déclare Ningi

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 12 % depuis le début de l'année