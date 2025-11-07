 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 036,95
-1,66%
L'Apple TV ne fonctionne plus pour environ 15 000 utilisateurs, selon Downdetector
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 04:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le service de streaming d'Apple

AAPL.O , l'Apple TV, a été indisponible pour près de 14 907 utilisateurs aux États-Unis jeudi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Apple

Valeurs associées

APPLE
269,7700 USD NASDAQ -0,14%
