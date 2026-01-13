L'appétit pour les offres de médicaments amaigrissants est plus large que visible, selon le directeur général de Viking

Le directeur général du développeur de médicaments amaigrissants Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré lundi que l'intérêt stratégique pour les offres de médicaments amaigrissants est plus large qu'il n'y paraît, car les fabricants de médicaments cherchent à exploiter un marché potentiel de 150 milliards de dollars.

Les sociétés pharmaceutiques ciblent le marché en plein essor des médicaments amaigrissants, dont les analystes estiment qu'il pourrait dépasser 150 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie.

Les principaux moteurs de la croissance sont l'élargissement des applications cliniques, l'adoption par un plus grand nombre de patients, l'amélioration des capacités de fabrication des médicaments et la mise en place d'un pipeline de thérapies de nouvelle génération.

"Je pense que l'intérêt est probablement plus large qu'il n'y paraît... davantage de parties tournent autour de cet espace et sont très intriguées", a déclaré Brian Lian, directeur général de Viking, lors de la conférence J.P. Morgan sur les soins de santé.

En novembre dernier, Pfizer PFE.N a acquis Metsera pour 10 milliards de dollars, prenant ainsi pied sur un marché en pleine expansion à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO .

Selon M. Lian, les sociétés pharmaceutiques tentent de déterminer comment aborder les traitements de l'obésité - en optant pour une nouvelle molécule en phase initiale de développement, qui pourrait être moins chère, ou en optant pour "quelque chose d'éprouvé", qui pourrait être plus coûteux.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de Viking, en octobre, M. Lian a déclaré que la société était ouverte à des intérêts extérieurs, ce qu'il préférerait, mais il a souligné que le développeur de médicaments était prêt à faire cavalier seul si cela s'avérait nécessaire.