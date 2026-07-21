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L'annonce tardive de la date de publication des résultats de Banc of California est inhabituelle, selon Stephens
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 juillet - ** La banque régionale Banc of California BANC.N annonce qu'elle publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture du marché le 29 juillet

** La société de courtage Stephens indique que BANC n'attend généralement pas aussi tard dans le mois de publication des résultats pour annoncer la date de publication et de la conférence téléphonique

** "Il est intéressant de noter que les nouvelles dates de publication et de conférence téléphonique coïncident toutes deux avec celles de MCHB. MCHB (Mechanics Bancorp) est un acquéreur stratégique qui a fait ses preuves", déclare Andrew Terrell, analyste chez Stephens

** "Naturellement, nous nous attendons à ce que cela suscite aujourd’hui des spéculations sur une éventuelle fusion-acquisition, et que l’action BANC affiche probablement une surperformance en Bourse", ajoute M. Terrell

** L'action BANC progresse d'environ 2 % en début de séance

** BANC affiche une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, tandis que Mechanics Bancorp MCHB.O affiche une capitalisation boursière de 3,58 milliards de dollars – données LSEG

** BANC et MCHB n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, BANC affichait une baisse de 10,7 % depuis le début de l'année

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